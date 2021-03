Una serata da dimenticare, che lascerà il segno nel prossimo avvenire. La Juventus ha abbandonato la Champions League nuovamente agli ottavi di finale questa volta per mano del Porto, per la seconda volta consecutiva dopo l’eliminazione dell’anno scorso contro il Lione. Questo filotto negativo non era mai successo nella storia del club bianconero, all’inizio di un nuovo progetto partito con il piede sbagliato.