Come a inizio stagione 2015/2016, lanon conquista una vittoria nelle prime tre gare di campionato, lo ricorda Opta: "0 - La #Juventus non ha trovato alcun successo nelle prime tre partite stagionali di Serie A solamente per la seconda volta nelle ultime 52 partecipazioni al torneo (nel 2015/16 l'altra). Freno.". In quel caso, la Juventus vinse lo scudetto a fine stagione, guidata sempre da Massimiliano. La situazione, però, appare drasticamente diversa: le avversarie non erano competitive come quest'anno e, soprattutto, la rosa della Juventus era di un livello superiore rispetto a quanto ha dimostrato fino adesso quella di oggi.