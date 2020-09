Juventus regina delle plusvalenze. Come riporta Panorama, nell’ultimo bilancio del club bianconero, il peso sale al 29% sul totale dei ricavi con 166 milioni su 573. Un record. La strategia è partita dal 2016, quando dalla cessione di Paul Pogba fino ad oggi è arrivata a mettere assieme la strepitosa cifra di 526,9 milioni di euro. È chiaro come la società di Andrea Agnelli abbia utilizzato il trading sul mercato per sostenere la crescita, magari sacrificando qualcosa sul piano tecnico.