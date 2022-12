Due settimane e ricomincia il campionato. Capiremo quindi anche quali saranno gli strascichi del Mondiale in Qatar e quanto inciderà sulla seconda parte di stagione.è la squadra in Serie A, oltre che ad aver avuto più giocatori impegnati come numero, anche quella con il maggior minutaggio. Come riporta il Corriere della Sera, i minuti giocati dai calciatori della Juve sono