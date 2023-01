Come racconta Gazzetta, la promozione lampo di Pirlo dalla panchina dell’U23 alla prima squadra dell’ex regista aveva portato la società a puntare sui giovani, Chiesa, McKennie e Kulusevski in primis, quest’ultimo comprato il gennaio precedente dall’Atalanta e poi lasciato sei mesi in prestito al Parma. La spesa più importante, però, è figlia della nota necessità di fare plusvalenze: 72 milioni per, legati ai 60 in entrata per Pjanic al Barcellona. Plusvalenze e giovani furono le basi anche del mercato invernale (Rovella dal Genoa) e, in parte, della prima sessione dopo il ritorno di Massimiliano Allegri: Locatelli, Kean, Kaio Jorge.