La Juventus attuale è un cantiere a cielo aperto. Un cantiere senza un grande budget a disposizione. In ogni settore della squadra, portieri a parte, sono necessari dei rinforzi, e in ogni settore ci saranno dei cambiamenti, che Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini dovranno essere abili a mettere in atto senza grandi esborsi, e senza vendere i pezzi migliori dell'argenteria di casa. Alla squadra di Massimiliano Allegri occorrono rinforzi in difesa (il sostituto di Chiellini), in attacco (chi al posto di Dybala?), a centrocampo (il reparto più disastrato) e sulle fasce, sia in avanti che sugli esterni bassi (o sugli esterni a tutta fascia nel caso in cui il tecnico decidesse di passare al 3-5-2). Soffermandoci sui terzini, la situazione è fluida e in divenire, con una sola grande certezza e tanti dubbi, fra obiettivi, rinnovi e cessioni.



Il settore degli esterni bassi della Juve, a parere di chi scrive è secondo solo al centrocampo, per quanto riguarda la necessità di modifiche e di innesti. Al momento, la Juve e Allegri hanno una sola certezza, tanti dubbi e alcuni obiettivi. Vediamo tutte le situazioni, caso per caso.



