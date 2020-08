Nel processo di rinnovamento della Juventus, Alex Sandro potrebbe essere uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus per la giusta offerta. Sulle pagine del Corriere dello Sport si legge una lista di possibili sostituti: dalla soluzione interna con, a(su cui è in vantaggio l'Inter), al sogno, alla new entry(del Siviglia finalista di Europa League) al "solito". Ricordiamo anche che non si sono mai del tutto sopite le voci dell'interessamento per Dest dell'Ajax, come facevamo presente in questo articolo.