Quagliarella, Shomurodov, Llorente, Giroud, Pellè... La Juventus è a caccia della quarta punta per il mercato di gennaio e i nomi continuano a circolare. Ce n'è uno che sembra arenato rispetto a quanto sembrava mesi fa, ai tempi ancora di mister Sarri: quello di Arkadiusz Milik. Il polacco, fuori rosa nel Napoli, avrebbe bisogno di tornare a giocare in ottica Europei, così come il club partenopeo vorrebbe monetizzare un minimo e non perderlo a zero. Come riporta Sky Sport, sebbene un interesse ci sia - o quantomeno ci sia stato - da parte di Juventus e Roma, viene ritenuta eccessiva la richiesta di 15 milioni di euro per un giocatore in scadenza. Ci sarebbe però alla porta il Marsiglia, al quale peraltro De Laurentiis è più propenso a cedere Milik piuttosto che a una rivale di Serie A, soprattutto de l'OM dovesse accettare di pagare magari qualcosa meno di 15 milioni, ma riconoscendo al Napoli una percentuale sulla futura rivendita di almeno 20%.