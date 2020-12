Andrea Pirlo ha bisogno di rinforzi. Dal mercato di gennaio deve arrivare qualche accorgimento, soprattutto nel reparto offensivo, dove manca una quarta punta. Già inseguita in estate, ora è tempo di prenderla. Il rimpianto più grande in questo senso è Moise Kean, ri-esploso al Psg dopo la tanta fatica all'Everton, ma di nomi ce ne sono. Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala non bastano. Chi può arrivare? LA QUARTA PUNTA - Serve qualcuno e serve in fretta, che costi pooco e sia affidabile, possibilmente già ambientato in Serie A. Il primo nome è quello di Fernando Llorente, grande ex ora al Napoli, ma non solo. L'altro è Arkadius Milik, anche se il Napoli vuole almeno 15 milioni e la trattativa è molto complessa, soprattutto per i rapporti... E allora spunta un nuovo nome: Odsonne Edouard, 22enne del Celtic, che piace al Milan e ad altre big d’Europa. E’ valutato 30 milioni però.