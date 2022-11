Un reparto ricco, che al completo offrirebbe quasi l'imbarazzo della scelta per Massimiliano. Si tratta proprio del. Nella prima parte della stagione dellale decisioni sono state quasi obbligate complici i molteplici infortuni, si pensi a quello di Paul Pogba che non gli ha nemmeno permesso di iniziare la stagione con la maglia bianconera. A pieno regime però sarebbero sette i giocatori nel centrocampo di Madama: Adrien, Manuel, Paul, Fabio, Nicolò, Leandroe Weston. Questa è la situazione che si ritroverà Allegri alla ripresa a gennaio., considerando anche tutti i giocatori in prestito. In gallery il punto della situazione a centrocampo.