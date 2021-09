in merito alla partita che ieri sera ha visto la Juventus battere 1-0 il Chelsea nella seconda giornata di Champions League: "La Juve si è difesa senza vergogna, sapendo di dover colmare una distanza che il campo non ha mostrato, anzi. Se ad Allegri mancavano Morata e Dybala, nel Chelsea non si è proprio visto Lukaku che pure era in campo. Insomma, da una parte gli italiani tosti, dall’altra gli inglesi svagati: poteva andare a finire diversamente da Wembley?".