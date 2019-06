Sondaggi, intrighi, ripensamenti, colpi di scena. Sembrerebbero gli ingredienti ideali per la più classica delle soap opera estive. Le strategie di mercato di Real Madrid e Juventus si intrecciano continuamente tra di loro. Nulla di sorprendente: i top club puntano sempre in alto e lavorano ossessionati dalla ricerca di una perfezione continua. Meno prevedibile che le mosse di entrambi i team siano così vincolate tra di loro.



POGBA – Il sogno proibito di Juve e Real ha un nome: Paul Pogba. Il centrocampista francese è in rottura con il Manchester United, ma i Red Devils non hanno intenzione di privarsi del giocatore. A meno che non arrivi l’offerta giusta per convincerli a togliere il “blocco”. I Blancos si sono fatti avanti ed hanno avviato intensi contatti con il giocatore per convincerlo ad agire in prima persona e rompere con il club inglese. I campioni d’Italia, invece, si sono limitati a sondare il terreno per capire l’eventuale disponibilità di Pogba a ritornare a Torino dopo tre stagioni.



SOLUZIONI – Ovviamente si tratta di un’operazione complessa e difficilmente realizzabile sia per la Juve che per il Real. Tuttavia, i bianconeri devono guardarsi dalle alternative che stanno iniziando a materializzarsi a Madrid. I Blancos, infatti, hanno pensato anche a Miralem Pjanic per puntellare il proprio centrocampo. Da Torino hanno già fatto sapere che il bosniaco non si muoverà per meno di 100 milioni. Se non dovesse andare in porto nemmeno questa soluzione, ecco scattare il piano B. Un’alternativa dolorosa per la Juve perché vedrebbe coinvolto James Rodriguez tra le possibili contropartite tecniche da offrire allo United per far partire Pobga. Insomma, oltre al danno pure la beffa. Ecco perché la Juve potrebbe non rimanere a guardare. Resta da capire se proverà a riaprire il dialogo con l’Inghilterra, cercando di avere un ritorno economico da altre cessioni o se si tenterà l’affondo a Madrid per James. Il mercato si fa sempre più avvincente.