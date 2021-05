Come riporta Calciomercato.com, l’asse tra Juventus e Real Madrid potrebbe rafforzarsi anche sul mercato. I rispettivi presidenti hanno stretto una sorta di patto di sangue per la Superlega, i dirigenti invece potrebbero discutere eventuali operazioni. Come uno scambio tra giocatori, ai bianconeri uno come Asensio farebbe molto comodo, il Real invece valuta quale potrebbe essere la pedina più accattivante da richiedere.