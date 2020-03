La Juventus continua a monitorare da vicino la situazione di Gigio Donnarumma e potrebbe partire presto a un nuovo assalto per il portiere del Milan dopo aver già fatto un tentativo in passato. Il portiere classe '99 ha il contratto in scadenza nel 2021 ma la trattativa per il rinnovo è sempre più in salita. Non c'è solo la Juve però sul Donnarumma, secondo fichajes.com infatti quello del portiere italiano è uno dei profili seguiti dal Real Madrid, che sta valutando anche l'ipotesi Kepa del Chelsea.