La Juventus ha posto, tra gli obiettivi principali del mercato estivo, quella di regalare a Maurizio Sarri un centrocampista di livello. Si va da prospetti dal futuro assicurato come Sandro Tonali del Brescia, a ritorni dal dolce sapore come quello di Paul Pogba. Come è noto da tempo, per il centrocampista del Manchester United sarà battaglia con il Real Madrid, un duello che si ripeterà anche per un altro giocatore. Secondo quanto riporta Rai Sport, le strade dei due club si incroceranno anche per Donny Van de Beek, centrocampista dell’Ajax classe ’97.