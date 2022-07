La prima di, ancora in campodal primo minuto, la conferma dinel ruolo di Paul Pogba. La Juve inizia a delinearsi, e contro il Real Madrid potremmo vedere la formazione titolare. Mercato permettendo.Con Locatelli regista, saranno McKennie e Zak ad agire da mezzali e ad andare a coprire il vuoto lasciato dal francese, tra i rientri più sfortunati della storia.Il Real schiererà i titolarissimi ed è stato oggetto di qualche polemica social: del resto, con Carlo Ancelotti non sarà mai un'amichevole per i tifosi bianconeri. A torto o ragione.