Una mezz'ora super e due gol. Poi sale d'intensità il. In brevissimo, si può riassumere così l'amichevole trae Real che vede i bianconeri uscire vittoriosi per 3 a 1.Finché c'è benzina, la Juventus gioca bene e sembra tutta un'altra squadra rispetto alla passata stagione. Poi è costretta a subire il forcing madridista ma sa soffrire e blindare la porta. Nel finale, come fosse scritto un copione, gol died esultanza che farà discutere.