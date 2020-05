È uno dei talenti che la Juve sta osservando per l’avvenire. Houassem Aouar, centrocampista del Lione, è una delle rivelazioni di questa stagione calcistica, tanto da aver attirato non solo l’interesse di Paratici ma anche di altri top club europei. Stando a quanto riporta fichajes.net, anche il Real Madrid ha messo gli occhi sul classe ’98. In vista dunque una sfida di mercato stellare, oltre a quella per Paul Pogba, anche se il tecnico delle Merengues Zinedine Zidane avrebbe pronte le alternative Eduardo Camavinga del Rennes e Donny van de Beek dell’Ajax.