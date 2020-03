Juve e Real Madrid sono pronte a darsi battaglia per Kaio Jorge, 18 anni e nuovo gioiellino del calcio brasiliano. In patria è già stato etichettato come il nuovo Neymar, è un attaccante che gioca proprio nel Santos col quale ha un contratto fino al 2021 e una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Secondo il Mundo Deportivo il club brasiliano sarebbe disposto a vendere il classe 2002 anche a una cifra più bassa per evitare il rischio di perderlo a parametro zero l'estate prossima alla fine del contratto.