La Juventus non molla la presa per Erling Haaland. L'attaccante del Borussia Dortmund è ancora nel mirino dei bianconeri che nelle prossime sessioni di mercato potrebbero fare un nuovo tentativo per l'attaccante classe 2000 dopo averlo trattato in passato. Occhio però, perché sul giocatore è forte l'interesse del Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo As, le Merengues sarebbero pronte a partire all'assalto del giocatore già dalla prossima estate.