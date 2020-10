Proposto alla Juve da Jorge Mendes, Adama Traoré, che piace anche a Liverpool e Real Madrid, è a un passo dal rinnovo con il Wolverhampton. Come scrive il Times, pronti 4 milioni di euro a stagione per l'esterno offensivo spagnolo, cresciuto nel vivaio del Barcellona, che a questo punto sembra aver preso la sua decisione. In attesa del prossimo mercato, che lo vedrà comunque protagonista.