Secondo le10sport, il Real Madrid è tornato alla carica per il centrocampista classe 1997 Donny van de Beek, in scadenza nel 2022 con l'Ajax. In passato è stato seguito dalla Juve, che ancora sembra avere un interesse per il fantasioso e talentuoso tuttocampista olandese. Il costro resta elevato, così come il possibile assalto in un'operazione da concordare con l'Ajax, nella quale però non sembrano possibili scambi, stando alla tradizione. Concorrenza serrata e colpo più difficile.