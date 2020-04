2







di Gianluca Minchiotti

Dove c’è la Juventus c’è anche il Real Madrid. E viceversa. D’altro canto, lo ha scritto anche John Elkann in una lettera agli azionisti Exor, "La Juventus è in posizione di forza nel calcio europeo". Tradotto, in chiave mercato, significa che se sei in una posizione di forza ti devi scontrare giorno dopo giorno con i più forti. E così è anche in questa fase di (apparente) stallo dettato dall’emergenza coronavirus. Apparente perché gli operatori di mercato stanno comunque già gettando le basi per il futuro. E sull’asse Juve-Real sono ben sette i motivi di scontro, che corrispondono ad altrettanti calciatori.



Cristiano Ronaldo - A meno di clamorose sorprese, Ronaldo sarà un giocatore della Juve anche nel 2020-21. La strada è tracciata, il patto con il presidente Agnelli e con Fabio Paratici è di ferro. Scorri in basso nella nostra gallery per scoprire le percentuali di CR7 e di tutti i calciatori accostati alla Juventus!