Paul Pogba infiammerà il mercato estivo, in particolare il triangolo Juve-Real, è sfida per Pogba: Florentino prepara l’offerta. A Torino sognano il Pogback, tutti vorrebbero rivedere il francese di nuovo con la maglia bianconera, colori che gli hanno permesso di esplodere a livello mondiale, mentre a Madrid studiano un modo per soddisfare il desiderio di Mino Raiola, suo agente, di volere portare un giocatore in Blancos. Florentino Perez avrebbe già stanziato il budget massimo per convincere i Red Devils a lasciar partite Pogba: stando a quanto riporta fichajes.net, le Merengues non si spingeranno oltre i 60 milioni di euro per pagare il suo cartellino.