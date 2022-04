1









Al momento nessuna stangata, ma solo al momento. Juve, Real Madrid e Barcellona, infatti, lottano ancora con la Uefa sul tema Superlega e non si arrendono, mentre tiene banco il processo del Tribunale di Madrid, tra sentenze e ricorsi. Il giudice di Madrid ha restituito all’Uefa il potere di sanzionare i ribelli, ma - si legge sulla Gazzetta - l’Uefa non ha tempo né voglia di farlo adesso. Così nelle prossime coppe andranno tutti, ma il discorso sarà diverso per il 2023/24. "Prima - si legge - ci sarà il giudizio disciplinare che prevede la multa di 15 milioni più la trattenuta del 5% dei premi Uefa (come per le altre ribelli). Il mancato rientro nel sistema, detto in parole povere, significherebbe Real, Barça e Juve fuori dalla Champions ‘23-24". Sarà anche l'ultima Champions con la formula ormai classica, perché dall'anno successivo si passerà alla SuperChampions con 36 squadre.