Fabrizio, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla Gazzetta di: "In crisi di gol, deve cambiare aria? Non ne vedrei la necessità. Anzi, mi sembra che lui abbia sposato il progetto Juve e dunque voglia vestirne la maglia per lungo tempo, al di là delle difficoltà di quest'anno. Immagino che nella sua testa ci sia la volontà di fare qualcosa di importante con la Juve.. Spesso si presta troppa attenzione al numero dei gol e non alla prestazione degli attaccanti, ed è sbagliato".