Tempo poche ore e il futuro di Giacomopotrebbe andare incontro a una svolta decisiva. Secondo Sky Sport, infatti, nella giornata di domani è previsto un summit tra gli agenti dell'attaccante classe 2000 e la, fondamentale per capire le reali intenzioni dei bianconeri, fare il punto della situazione ed eventualmente impostare una trattativa per il giocatore, che intanto sta spingendo con ilper la cessione. Anche con il via libera di Alessio, l'ultima parola spetterebbe comunque al club, che chiederebbe almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire.Da mesi nel mirino della Vecchia Signora, che è tornata a rifletterci seriamente nei giorni scorsi dopo un periodo in cui la pista sembrava essersi raffreddata, Raspadori piace molto anche al, che infatti nelle ultime ore sembrava essersi portato in vantaggio: il club presieduto da Aurelio De Laurentiis ha già raggiunto un accordo con l'entourage del 22enne, mettendo sul tavolo 30 milioni di euro per provare a convincere i neroverdi.e spingere il giocatore verso Torino.