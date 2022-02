Fausto Pari, agente di Raspadori, parla così del suo assistito in ottica futura: "Non lo so. Credo che lui si muoverà la prossima estate perché è un giocatore importante. Non posso dare un titolo al momento". Perché piace Raspadori? Ecco cosa racconta Tuttosport sul talentino neroverde. Raspadori piace per diversi motivi. Le ragioni tecniche s’intrecciano a quelle umane. Non è facile trovare ventenni con la testa da trentenni. "Alla Continassa, dopo esserci riusciti con i vari De Ligt, Chiesa, Locatelli, Vlahovic... ci hanno preso gusto. Raspadori è ben inserito nel gruppo bianconero dell’Italia di Mancini: non un dettaglio per una Juventus".