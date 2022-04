Come racconta La Gazzetta dello Sport, la squadra di Allegri conferma anche in questo finale di stagione che le vie dell’attacco sono tutt’altro che infinite e che al momento il contributo dell’argentino è quasi necessario. Un problema che il club dovrà risolvere in estate, quando al di là del recupero di Chiesa bisognerà aggiungere fantasia, capacità di saltare l’uomo e di inventare giocate contro le difese chiuse. Uno dei candidati alla sostituzione, Giacomo Raspadori, ha mandato segnali nel confronto diretto, altre strade (Zaniolo, Di Maria), si allontanano ulteriormente dal modello costruito dalla Joya argentina.