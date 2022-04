1









Ci sarà un incontro. Tra Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, e l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Oggetto del desiderio: Giacomo Raspadori su tutti, ma anche un forte interessamento per Frattesi, che non ha nascosto un certo fascino per la Juventus. Come racconta Tuttosport, la priorità è Raspadori, ma la doppietta (con l’aggiunta di Frattesi) non è da escludere. Se saranno maratone infinite, ma con il lieto fine, stile Manuel Locatelli 2021, affari più rapidi o idee che non evolveranno in fumate bianche, si capirà nei prossimi mesi. RASPADORI CONVINCE - Dipenderà dalla Juventus e dal Sassuolo, ma anche dalle rivali. Già, perché per Frattesi è ancora fortissima la concorrenza dell’Inter. Intanto, Raspadori: a talento e tecnica (calcia indifferentemente con il destro e il sinistro) abbina una intelligenza calcistica superiore alla media e una mentalità non comune tra i suoi coetanei. Per TS, l’attaccante del Sassuolo sembra avere anche la testa - e non solo i piedi - per proporsi come futuro erede degli azzurri tanto alla Continassa quanto in Nazionale.