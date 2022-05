A fari spenti, dopo averli tenuti accesi per troppo tempo. La Juve si avvicina a Giacomo Raspadori ogni giorno che passa: non sarà lui il post Dybala, ma è lui l'elemento su cui convergono tutti, allenatore e società, per affidargli la missione di ripopolare di gol l'attacco della Juventus. Ecco, un passo dopo l'altro, come in campo, Raspadori diventa il classico colpo in canna, in attesa di essere sparato. Non è ancora tutto definito, anzi. Ma le volontà sono chiare, e in qualche modo - come accaduto per Locatelli - una quadra si troverà.



SOLO LA JUVE - Jack attende solo una chiamata da Torino. Sa di aver ricevuto tanti apprezzamenti, ma l'unica pista percorribile ad oggi sembra quella bianconera. Prima di tuffarsi nella trattativa, la Juve dovrà però definire la situazione di Kean: sarà riscatto? E se sì, come sembra, sarà subito ceduto, magari in Premier League? Tutte domande che oggi non trovano risposta. Tutte risposte che invece aspetta Raspadori, per iniziare una nuova avventura, con la testa di sempre