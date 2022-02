20









Gli occhi saranno anche su di lui, su Giacomino Raspadori. Per la Juve potrebbe essere il sostituto "naturale" di Dybala, non solo per la qualità, ma anche per la funzionalità di fianco a un colosso come Vlahovic.



PIU' DI UN'IDEA - Secondo quanto riportato da Tuttosport, Raspadori è più che una idea per la Juventus del futuro. Se oggi l’azzurro sarà un osservato speciale nel quarto di Coppa Italia dello Stadium, nei prossimi mesi potrebbe diventare una opzione per rinforzare l’attacco di Allegri in caso di mancato riscatto di Alvaro Morata o di mancato rinnovo di Alvaro Morata. La concorrenza è forte, c'è l'Inter in primis (che però valuta già Scamacca e Frattesi). In attesa di capire se l’interesse del ds Federico Cherubini evolverà in una trattativa vera e propria - racconta Tuttosport - stasera Bonucci e De Ligt faranno il tagliando al 21enne campione d’Europa. Un figurone allo Stadium non porta direttamente a un posto nello spogliatoio della Continassa, ma spesso aiuta.