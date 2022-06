Nuova avventura in vista per Filippo Ranocchia. Secondo Tuttosport, il centrocampista classe 2001 è destinato a lasciare la Juve per una nuova squadra, dopo la positiva esperienza con il Vicenza che però ha finito per retrocedere in Serie C. Il giovane è entrato nel mirino soprattutto di Sampdoria e Udinese: quella più viva sembra essere la pista friulana, dato che il club bianconero si è detto disposto a inserirlo nell'operazione imbastita per far approdare a Torino Nahuel Molina.