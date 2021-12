La Juventus ha tanti giovani promettenti in prestito in diverse categorie. Uno di essi è il centrocampista Filippo Ranocchia, che sta giocando in Serie B nel Vicenza ultimo in classifica. Ranocchia è uno dei più positivi in questa difficile annata vicentina, e secondo SerieBNews la Juve sta seriamente pensando di girarlo a una squadra dalla miglior situazione tecnica:Il club lagunare, che peraltro sul proprio campo ha appena pareggiato 1-1 contro la Juve, starebbe sorpassando la Sampdoria.