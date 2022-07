Dal sito ufficiale delFilippo Ranocchia è biancorosso.Il centrocampista arriva dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e contropzione.Nato a Perugia il 14 maggio 2001, cresce nel club della sua città con cui debutta tra i professionisti nella gara di Serie B del 30 marzo 2019 contro il Livorno.A fine gennaio 2019 viene acquistato dalla Juventus, che lo lascia in prestito un altro anno al Perugia, prima di portarlo a Torino.In bianconero debutta in Serie C nel gennaio 2020 con la formazione Under 23, con cui gioca stabilmente nella stagione successiva, collezionando 31 partite e strappando diverse convocazioni in prima squadra. Nell’estate 2021 si mette in luce con la Juventus di Allegri, segnando anche un gran gol nel Trofeo Berlusconi contro il Monza all’U-Power Stadium. A fine agosto approda al LR Vicenza per la sua prima avventura in Serie B, dove conferma tutte le sue qualità: gioca 32 partite e segna il gol della vittoria contro il Lecce il 30 aprile.Tra i giovani migliori del campionato, Ranocchia viene convocato dal ct della Nazionale Mancini per lo stage di fine maggio a Coverciano.Benvenuto Filippo!