Nelle ultime ore laha perfezionato la cessione di Filippo, che andrà a rinforzare la rosa dell'almeno fino al termine della prossima stagione. Il club toscano, infatti, ha raggiunto un accordo per il prestito dell'ex centrocampista del Monza, con i bianconeri che però hanno mantenuto l'opzione di riacquisto, a dimostrazione della fiducia riposta nel talento perugino. Questo però potrebbe rivelarsi anche uno splendido assist per Madama, a sua volta sulle tracce di un giocatore dell'Empoli.- A dire il vero ce ne sarebbero stati due, se non fosse che Fabiano Parisi ha scelto di accasarsi alla Fiorentina, preferendola alla Juve. Madama ha dovuto così virare su nuovi obiettivi, ma senza distogliere lo sguardo da quello che accade all'Empoli, dove a tenere banco è il nome di Tommaso, esploso nella stagione appena conclusa e consacratosi nell'Europeo Under 20 terminato poche settimane fa. La sua crescita costante gli ha consentito di entrare di diritto nella lista dei desideri dei dirigenti della Continassa, che ora vogliono 'per arrivare al 20enne dell'Empoli. Gli ottimi rapporti con il club toscano, infatti, spianano la strada a Madama, che ora prepara l'assalto finale per arrivare definitivamente a Baldanzi e battere la concorrenza.