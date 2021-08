Quale sarà il futuro di Filippo? Anche ieri il centrocampista della Juventus è sceso in campo contro l'Atalanta: andrà a giocare, questo è certo. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, lo farà però in prestito e in Serie B. Al momento, sono arrivate proposte da Vicenza, Crotone e Alessandria. Tutto da capire e tutto da scoprire. Soprattutto, tutto da giocare, l'anno che si sta per aprire.