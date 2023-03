Stando a quanto riportato nella versione odierna della Gazzetta dello Sport, Juventus e Monza starebbero trattando il prestito di Filippo Ranocchia anche per quella che sarà la prossima stagione. La volontà dei bianconeri è infatti quella di lasciarlo nel club brianzolo almeno per un altro anno, in modo tale da fargli accumulare maggiore esperienza e farlo tornare alla base pronto per il grande salto.