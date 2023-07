Filippoha scelto l'. Il talentuoso centrocampista classe 2001 di proprietà della, reduce dalla stagione in prestito al Monza, ha deciso di accasarsi nel club toscano per trovare quello spazio che in bianconero non potrebbe essergli garantito, con le due società che ora - insieme al suo agente Michele Fioravanti - sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'operazione, un altro trasferimento a titolo temporaneo. Nello specifico, sarà un- Su di lui, come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, c'erano anche: sirene di mercato da più parti, insomma, un po' come per molti altri giovani talenti della Next Gen che in questa calda estate di calciomercato hanno attirato su di sè i riflettori di diverse squadre soprattutto di Serie B, che garantirebbero loro il minutaggio necessario per crescere e magari, tra un po', ritornare alla "base" bianconera. Se tutto andrà come sembra, invece, Ranocchia rimarrà nel massimo campionato, nello stesso club che un anno fa ha accolto Konidandogli la possibilità di giocare con continuità e mettersi in mostra. Per definire il suo passaggio all'Empoli, ora, mancano solo alcuni dettagli.