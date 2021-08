Filippo Ranocchia, giovane della Juventus Under 23, è uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di precampionato. Intervenuto ai microfoni di Juventus Tv, dopo il gol segnato nel Trofeo Berlusconi contro il Monza, ha spiegato quali sono le richieste di Massimiliano Allegri: "Giocare sempre in verticale, in avanti, cercando di colpire gli avversari quando sono aperti, se c'è la possibilità di andare avanti la richiesta è di verticalizzare subito".