Filippo, il centrocampista passato in prestito dallaal, continua ad inanellare buone prestazioni, nonostante la squadra veneta sia ultima in Serie B con 0 punti in sei partite. Nell'ultimo turno, il Lane Rossi ha perso 1 a 0 contro la Cremonese, nonostante questo, però, Ranocchia ha brillato, come sottolinea la Gazzetta: "VOTO 7 - Lotta, costruisce e sfiora il gol (palo): conferma lo stato di forma eccellente".