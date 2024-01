Ormai ci siamo. Il Palermo è sempre più vicino a mettere a segno un colpo proveniente dalla Juventus: un colpo da 90 per la Serie B. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, è in chiusura la trattativa tra i bianconeri e i rosanero per il trasferimento a titolo definitivo in Sicilia del centrocampista Filippo. Un affare da 4 milioni più bonus, con martedì indicato come il possibile giorno giusto per le firme. Un talento per la categoria, dopo i primi mesi della stagione trascorsi in prestito all’Empoli.