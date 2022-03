Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Claudio Ranieri ha detto la sua anche sulla lotta scudetto in Serie A e sul momento della Juve. Ecco il pensiero dell'allenatore: "Tutto è ancora aperto, tutti possono competere e molto dipenderà da chi riuscirà a superare meglio i vari scogli, al momento non c'è una vera favorita. Juve? La questione è sul ritmo, all'estero si gioca con meno tatticismi ma con un ritmo devastante. Ogni partita sembra una finale e questo ci fa male. A volte siamo più propensi alla tattica, all'estero non sono alla nostra altezza, ma a livello di pressione e voglia di fare gol sono avanti a noi". E su Dybala: "Non lo lascerei mai andare via uno così, amo sempre il giocatore che lega il gioco. Oltre a questo l'argentino fa anche gol, ma non sono decisioni che spettano a me, ci devono pensare l'allenatore e la società".