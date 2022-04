Dopo mesi analoghi a quelli in bianconero, con più assenze che presenze, Ramsey tornerà con tutta probabilità a Torino in giugno, alla fine del prestito. E, a quel punto, se non si trovasse una squadra disposta a ingaggiarlo (la Juventus non chiederebbe nulla per il cartellino) l’opzione più plausibile sarebbe quella della risoluzione del contratto, naturalmente con una buonuscita di un certo peso. Lo riporta Tuttosport.