Come racconta Gazzetta, è ben pesante ancora lo stipendio di Ramsey, oggi in prestito secco ai Rangers dove però non è che sia sia rilanciato in modo così clamoroso (e ieri ha anche sbagliato il rigore decisivo). Difficile che da Glasgow arrivi la richiesta di un riscatto, più probabile che il gallese torni a Torino e poi di nuovo sul mercato: il prossimo sarà l’ultimo anno del suo contratto in bianconero.