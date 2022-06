Aaron Ramsey dopo il prestito ai Glasgow Rangers è tornato a Torino. La Juventus sta già pensando ad una soluzione per il gallese che ha il contratto in scadenza nel 2023 e percepisce 7 milioni di euro annui netti. Come riferisce Tuttosport l'obiettivo della Juve sarebbe quello di rescindere il contratto del centrocampista per alleggerire il monte ingaggi, soluzione non indolore visto che Madama dovrà versare una buona uscita al giocatore.