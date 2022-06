Aaron Ramsey farà rientro a Torino dopo il prestito ai Glasgow Rangers. Il club scozzese ha poi deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul giocatore. Ora la Juve deve liberarsi del gallese, come riporta Calciomercato.com nessun club è interessato a Ramsey e i 7 milioni di ingaggio sono troppo elevati per le casse di Madama. Ora si va verso la rescissione con una buon uscita di 2 milioni di euro.