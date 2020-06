2









Aron Ramsey, centrocampista della Juventus, si racconta a The Athletic partendo dal suo arrivo alla Juventus avvenuto anche grazie a Szczesny: “Scherzò dicendo che voleva una parte di bonus per il trasferimento. Tek era il mio uomo per avere informazioni, è stato qui a lungo e conosce tutto del club. Aveva solo cose positive da dire".



LANGHE – "Io e mia moglie volevamo conoscere le colline attorno a Torino, abbiamo provato diversi vini, cibo, una cultura diversa. Volevamo godercela".



VILLAR PEROSA – “E’ una delle tradizioni del club, i nuovi calciatori capiscono subito cosa vuol dire essere alla Juve, mi piacciono molto queste tradizioni”.



AGNELLI – “E’ spesso con noi, se non tutti i giorni. Parla coi giocatori, prende un caffè con i ragazzi. Se vedi un presidente che lo fa è un esempio per tutti, significa che siamo tutti assieme, uniti".



ITALIANO – “Me la cavo al ristorante. Ora capisco un po' di più. Capisco la struttura della frase, devo imparare più parole perché non ho abbastanza vocaboli. Ho provato a leggere qualche parola nei giornali, ma ancora uso sempre molto Google translate”



SERIE A – “E’ diverso dal calcio a cui ero abituato anche se la scorsa stagione Unai Emery faceva molta tattica. Sarri va molto in profondità, qui la tattica è molto importante. Molte volte facciamo preparazione tattica per la partita successiva. La Premier League è più intensa. C’è più libertà di attaccare e forse più spazi, qui molte squadre, anche quelle più grandi, ti aspettano basse e ti incoraggiano a salire. Devi essere più paziente, provare a muovere la palla più velocemente per mettere gli avversari fuori posizione”.



MEZZALA – “Sono venuti qui per giocare in questo ruolo, è quello in cui mi trovo meglio. L’ho detto molte volte durante gli anni. È la mia posizione e dove gioco meglio”.



STOP FORZATO – “E’ arrivato nel momento peggiore, la partita contro l’Inter era importante per i tifosi anche se a porte chiuse. Abbiamo fatto un grande lavoro portando a casa la vittoria e tornando in testa alla classifica. Nessuno sapeva cosa sarebbe successo dopo, se il campionato sarebbe continuato o sarebbe stato annullato con la classifica in atto. Dovevamo dare tutto in quella partita. è stato grande essere parte entrato in entrambi i gol”.



DYBALA – “Posso solo confermare che è un giocatore incredibile. Ha talento, gioca per la squadra e in allenamento e partita ha fatto cose eccezionali”



RONALDO – I due sono vicini di casa: “Viviamo nello stesso complesso, è uno dei migliori della storia, non ci sono dubbi sul suo impegno e su quello su quello che fa per migliorarsi. È il primo ad arrivare in palestra per fare tutti i suoi esercizi e vuole vincere tutte le partite. Tutti i calciatori lo vogliono ma lui ogni volta ha questa forte volontà e determinazione. Segna tantissimi gol, e molto importanti. Speriamo che ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione”.