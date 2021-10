Già a gennaio, infatti, può essere colui che risolve il nodo a centrocampo: per Allegri una sua cessione, infatti, può significare spazio salariale per un nuovo colpo, utile per sistemare quel centrocampo da anni in difficoltà. L’identikit del suo sostituto porta dritto a Aurelien Tchouameni, ma liberarsi del gallese può non essere così semplice. Dopo essere stato irremovibile in estate sta cominciando a prendere in considerazione l’idea di cambiare maglia e in soccorso della Juventus potrebbe arrivare il Newcastle, ora del ricchissimo Mohammed Bin Salman. Secondo Fichajes, infatti, il club inglese avrebbe già contattatoper offrirgli un triennale, anche se con la Juve finora nessuno si è fatto sentire. In Inghilterra raccontano di un Ramsey che vuole ancora giocarsi qualche carta in bianconero, ma l'addio è un'ipotesi tutt'altro che lontana.- L'altro spazio può essere liberato da Adrien Rabiot, indiziato per un addio, anche se più nella sessione estiva. La Juve aspetta offerte e non lo ha inserito nella lista degli incedibili, anzi... Dalla Spagna, infatti, raccontano anche di idee e scambio. Secondo quanto riportato da As, i bianconeri potrebbero proporre al Real Madrid uno scambio trae Ceballos già a gennaio. Il centrocampista francese è un vecchio desiderio di Ancelotti, che già lo voleva per l'Everton.