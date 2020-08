Tra i calciatori che possono lasciare la Juventus nella prossima finestra di mercato c'è anche Aaron Ramsey. Il gallese è arrivato a costo zero la scorsa estate ma non ha mai convinto durante la sua prima stagione in bianconero. Il momento più alto è stato il gol contro l'Inter ma poi è spesso rimasto ai margini per colpa di problemi muscolari.per godersi qualche giorno di relax prima di tornare a Torino per l'inizio della preparazione.